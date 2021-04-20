В Казани обстреляли автобус №5

В произошедшем разбирается полиция.

В этот вторник около 12.00 в Казани на улице Глушко был обстрелян автобус маршрута №5. Произошло это, когда транспорт находился на остановке. У автобуса разбито стекло, никто не пострадал, стрельба велась, предположительно, из пневматического оружия.

- Что это было? Выстрел из пневматического оружия? Уверены, что полиция разберется и найдет того, кто совершил данное правонарушение. Как показывает практика осмотрев место происшествия сотрудники полиции по факту открывают дело о хулиганстве, - прокомментировал произошедшее председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

Он также отметил, что поврежденный автобус направят в гараж. Там ему поменяют разбитое стекло и снова вернут на маршрут.