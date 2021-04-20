Счетная палата Татарстана нашла у Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера нарушений почти на 44 миллиона рублей

Материалы проверки счетной палаты были также направлены в Минздрав Татарстана и республиканскую прокуратуру. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Счетной палата Татарстана проверила, как Республиканским клиническим противотуберкулезный диспансером в регионе были использованы направленные 2,6 миллиарда рублей за период с 2019 по 2020 года.

В итоге было выявлено финансовых нарушений на сумму 43,9 миллиона рублей. Чтобы ничего не вскрылось должностные лица искажали отчетности. По данному факту был составлен протокол об административных правонарушениях.

Больше же всего нарушений у диспансера нашли в использовании им собственности – речь идет о 37,6 миллионах рублей. Так, например, в Набережных Челнах до сих пор простаивает без дела здание медучреждения, в котором, кстати, так и не завершили начавшийся было ремонт. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находится и Детский туберкулезный санаторий в Казани. Республиканский диспансер также не использует никоим образом имеющиеся два грузовика КАМАЗ с флюорографическим оборудованием, автобус и легковой автомобиль.

Аудиторы также подчеркнули, что большинство стационаров не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и нуждаются в капремонте. Так, в частности, флюорографическое отделение в Казани на улице Спартаковская до сих пор расположено в деревянном здании 1905 года постройки.

Материалы проверки счетной палаты были также направлены в Минздрав Татарстана и республиканскую прокуратуру.