Житель Татарстана обворовал микрофинансовую организацию после того, как взял там кредит

Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего около суток понадобилось полицейским Нижнекамска, чтобы раскрыть кражу из местной микрофинансовой организации. Оттуда ночью неизвестный украл ящик с 279 тысячами рублей. Чтобы пробраться внутрь, злоумышленник разбил стеклянную дверь офиса. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Вычислить подозреваемого в совершении этого преступления им удалось довольно быстро. Им оказался ранее судимый 34-летний безработный местный житель.

- В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Похищенное частично изъято, - сообщили в МВД Татарстана.

После задержания мужчины выяснилось, что до этого он взял кредит в этом же офисе микрофинансовой организации. Он не смог отдать деньги, вот и решил обворовать своего кредитора.