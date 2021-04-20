20 апреля в Ульяновской области подтвердили еще семь смертей от коронавируса

В регионе число летальных исходов коронавируса выросло до 1 106. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ульяновской области подтвердили еще семь смертей от коронавируса, об этом 20 апреля сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, в регионе число летальных исходов коронавируса выросло до 1 106. Также, по информации федерального оперштаба, в области за прошедшие сутки выявили 84 новых случая заражения этой инфекцией. Всего там коронавирус был обнаружен у 52 577 человек.

Тем временем по данным правительства Ульяновской области, на сегодня в регионе от него привились 82 560 человек, из них вторую инъекцию вакцины получили 48 117. А для ускорения темпов вакцинации там также решили увеличить количество прививочных пунктов и перевести их на двухсменный режим работы. С помощью этого в правительстве области хотят к 1 июля сформировать коллективный иммунитет у 60% местного населения.