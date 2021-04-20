Минздрав Татарстана ответил на анонимное сообщение жителя Нижнекамска о гибели матери от коронавируса

Как заверяет мужчина, мать скончалась в больнице после реанимации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно анонимному сообщению в соцсетях от жителя Нижнекамска, его мать строго соблюдала самоизоляцию, гостей не пускала. Но когда у женщины начались проблемы с пищеварением, пришлось впустить в дом медиков «скорой». Они-то, по мнению автора сообщения, и стали источников заражения.

Как написал мужчина, его мать после визита врачей начала кашлять и у нее поднялась температура. В итоге женщину госпитализировали в реанимацию, после перевели в стационар, где она и скончалась от последствий коронавируса.

- К сожалению, болезнь очень коварна и непредсказуема, особенно для пожилых. Осложнения могут развиваться за считанные дни. Единственный способ обезопасить себя на данном этапе – пройти вакцинацию. Безопасность пациентов – это один из основных приоритетов в работе системы здравоохранения. Все медицинские работники либо вакцинированы, либо имеют антитела. Перед началом рабочей смены сотрудники проходят термометрию. С повышенной температурой тела медработники не допускаются к работе, - гласит ответ на это от Минздрава Татарстана.

В ведомстве автору сообщения предложили по всем вопросам обратиться к начальнику управления здравоохранения Нижнекамска.