С мая из Казани возобновятся прямые авиарейсы в Усинск

Время в пути составит чуть более 3,5 часов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Аэропорт Казани продолжает расширять географию полетов. Так, с мая возобновятся регулярные авиарейсы из столицы Татарстана в город Усинск, расположенный в республике Коми.

Полеты будут осуществляться по четвергам. Самолет будет отправляться из Усинска в 9.20, совершать посадку в аэропорту Казани в 13.10. Обратный вылет из столицы Татарстана запланирован в 14.00, прибытие в Усинск – в 17.40. Для каждого аэропорта указано местное время.

- На маршруте задействованы 50-местные канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200. Стоимость билета в одну сторону от 8 090 рублей, - сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.