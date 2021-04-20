Ремонт рельсов в Ульяновске: как будут ходить трамваи

9 маршрут временно не будет работать, а трамвай №6 будет курсировать по укороченному маршруту. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 26 апреля в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей проезд транспортных средств по мостовому переходу будет закрываться с 20:00 до 6:00. В связи с ремонтом рельсошпальной решетки на улицах Инзенской и Камышинской с 26 апреля также вносятся временные изменения в маршруты следования трамваев № 6, 9 и 10.

- В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предприятием запланирована масштабная замена рельсошпальной решетки на улицах Инзенской и Камышинской. Всего мы обновим около 1900 метров пути на участке от улицы Локомотивной до улицы Шолмова. Вначале - в течение примерно двух недель - мы будем менять рельсы, ведущие вниз, к улице Шолмова, затем перейдём на участок, ведущий вверх – к Локомотивной, – сообщил директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Александр Мясников.

На время ремонта будет закрыто движение трамваев от улицы Локомотивной до улицы Рябикова, из-за чего трамвайный маршрут № 9 временно прекратит свое движение по городу, однако маршрут № 10, который зеркально отражает 9 маршрут, будет ходить в усиленном режиме.

Трамвайный маршрут № 6 начнет курсировать по полукольцевому маршруту в одном направлении: Аблукова – Пушкарева – Автовокзал – Октябрьская – Станкостроителей – Кузоватовской – Отрадной – Самарской – Инзенской –проспект Гая – Кондитерская фабрика – проспект Гая – Инзенская –Железнодорожный вокзал – Стахановская – 12 Сентября – Пушкарева – 19-й микрорайон – Аблукова.