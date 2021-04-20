Весенняя эстафета 2021 в Казани: какие дороги перекроют

Спортивное мероприятие намечено на 22 апреля. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

22 апреля в центре Казани будет временно ограничено движение автомобилей. Это связано с проведением легкоатлетических соревнований «Весенней эстафеты – 2021». Соответствующее постановление подписано в Исполнительном комитете Казани.

Движение будет ограничено с 12.00 до 17.00 в двух направлениях по улице Кремлевская, от улицы Профессора Нужина до площади 1 Мая, а также по проезду Шейнкмана на территории Казанского Кремля.

- Легкоатлетическая эстафета откроет летний спортивный сезон в Казани и будет посвящена 60-летию первого полета человека в космос. В этом году по многочисленным просьбам постоянных участников маршрут пройдет через территорию Казанского Кремля, - уточнили в пресс-службе мэрии Казани.