СУ СКР Татарстана: мужчина насмерть забил соседа, который таскал домой вещи из мусорки

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» в набережных Челнах возбудили после того, как в коридоре общежития было найдено тело 60-летнего местного жителя. Мужчину жестоко избили, от чего он и скончался.

- По подозрению в совершении этого преступления задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 46-летний сосед потерпевшего, который дал признательные показания, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, погибший при жизни систематически приносил в свою квартиру вещи из мусорных баков. Из-за этого у него и происходили конфликты с подозреваемым. Во время последней такой ссоры последний по пьяни избил мужчину и оставил его лежать в коридоре.