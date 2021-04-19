Центробанк раскрыл в Набережных Челнах схему мошенничества на 77 миллионов рублей

Утверждается, что именно такой суммой злоумышленники незаконно завладели в течение последних трех лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полиция Набережных Челнов разбирается в схеме мошенничества на 77 миллионов рублей, которую во время плановой проверки вскрыл Центробанк. В этом преступлении подозреваются три местных топ-менеджера микрофинансовой организации «Деньгимигом».

- Руководитель отдела информационных технологий, главный специалист отдела информационной безопасности и специалист технической поддержки на время следствия отправлены под домашний арест, - сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

По версии следствия, арестованные придумали занимались подтасовкой индивидуальных номеров, которые в «Деньгимигом» давали каждому заемщику. За счет этого, вместо одной ссуды выдавалось две. Кредит, который в итоге никто возвращать не собирался, оформлялся на подставных лиц, а полученные деньги злоумышленники присваивали себе.