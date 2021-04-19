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Общество19 апреля 2021 13:43

Организационное управление Исполкома Казани возглавила Ирина Бочкова

До этого она работала руководителем аппарата администрации Кировского и Московского районов города
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ru

Фото: kzn.ru

19 апреля, на еженедельном совещании «деловой понедельник» мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что организационное управление Исполкома города теперь возглавляет 43-летняя Ирина Бочкова. До этого она являлась руководителем аппарата администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

На новой должности Бочкова, в частности, займется распространением на всю Казань опыта работы экспресс-офиса по оказанию государственных и муниципальных услуг.

- Нужно масштабировать этот пилотный проект во всех районных администрациях и их подразделениях. Это одна из самых эффективных информационных служб, которая ежедневно доносит то, чем живет район и позволяет решать вопросы в диалоге с жителями, - заявил Ильсур Метшин.