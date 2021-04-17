В Марий Эл автоинспекторы задержали женщину с купленными правами

Женщине грозит до года лишения свободы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Йошкар-Оле сотрудники автоинспекции у дома по улице Западная остановили автомобиль ВАЗ-21093 под управлением 30-летней жительницы Медведевского района. В ходе проверки документов полицейские обнаружили, что водительское удостоверение, предъявленной водителем, имеет признаки подделки.

- Женщину для дальнейшего разбирательства правоохранители доставили в отдел полиции. Изъятый документ был направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Марий Эл, по результатам которого он признан поддельным, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

Злоумышленница призналась, что поддельное водительское удостоверение приобрела через интернет.

По данному факту отделом дознания УМВД России по г. Йошкар-Оле возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до одного года.