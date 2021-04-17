Между Набережными Челнами и Заинском запустят рельсовый автобус: что это за вид транспорта

Автобусы начнут курсировать с 1 мая. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 1 мая 2021 года В Татарстане начнут курсировать два новых рельсовых автобуса. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Дополнительные пригородные поезда будут перевозить пассажиров по маршрутам Алнаши – Заинск – Алнаши и Заинск – Набережные Челны – Заинск.

По маршруту Алнаши – Заинск – Алнаши рельсовый автобус ежедневно будет курсировать, отправляясь с железнодорожного вокзала Алнаши в 05:50 и прибывая в Заинск в 08:16. Обратно из Заинска пригородный поезд будет отправляться в 16:14, прибывая в Алнаши в 18:55. На пути следования предусмотрены остановки на станциях и остановочных пунктах: 236км, 230км, Тойма, 217 км, 212 км, Менделеевская, Тихоново, 198 км, Набережные Челны, 176 км, Круглое Поле, Никашновка, 157 км, Бегишево, Зыча и 136 км.

По маршруту Заинск – Набережные Челны – Заинск рельсовый автобус будет отправляться со станции в 12:14, прибывая в Набережные Челны в 13:40. В обратный путь поезд отправится со станции Набережные Челны в 14:32, прибывая на станцию Заинск в 15:42. На пути следования предусмотрены остановки на станциях и остановочных пунктах: 136 км, Зыча, 144 км, Бегишево, 157 км, Никашновка, Круглое Поле, 176 км.

- Преимущество рельсового автобуса – это, в первую очередь, комфортабельность, улучшенные технические характеристики, экономичность. Салон оснащен централизованной системой отопления и кондиционирования, имеются две точки вызова машиниста в случае непредвиденных обстоятельств. Данный вид транспорта также приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.