В Чувашии во время пала мусора и сухой травы в огне погибла пенсионерка

Пенсионерка погибла в огне Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Трагический случай произошел 14 апреля в Канашском районе республики. Там во дворе своего садового участка соседями была обнаружена 86-летняя хозяйка. На ее теле обнаружили следы огня. Позже экспертиза показала, что женщина действительно погибла в пожаре.

Выяснилось, пенсионерка в тот день сжигала мусор и сухую траву на своем участке, не удержалась, и упала в костер. Выбраться сама не смогла, и погибла от полученных травм.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии.