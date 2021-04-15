В Татарстане суд приговорил убийцу бизнесмена Деданина к 12 годам колонии строгого режима

Вынося приговор суд учел активное сотрудничество мужчины со следствием. Фото: прокуратура Татарстана

Сегодня, 15 апреля, городской суд Бугульмы огласил приговор гражданину Армении Араику Мирзояну. За убийство бизнесмена Евгения Деданина ему назначили наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 200 тысяч рублей. При этом Мирзояна признали еще и виновным в незаконном хранении оружия и его переделке.

Стоит отметить, что на суде во время прения сторон представитель прокуратуры просил для убийцы Деданина 15 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года и штраф на 280 тысяч рублей.

Напомним, Араик Мирзоян застрелил бизнесмена 1 сентября 2020 года, когда тот находился около своего офиса. Жертв могло быть и больше, Мирзоян захотел избавиться от свидетеля преступления, но пистолет, переделанный под боевой, дал осечку. Злоумышленник бросился бежать, запрыгнув в свой автомобиль. Его на машине догнал и протаранил брат Евгения Деданина. Так Мирзоян был задержан. Сам бизнесмен от ранения в голову скончался в больнице.

Сам же Мирзоян во время следствия не скрывал, что расправился с Деданиным из мести за погибшего приятеля. Его вместе с подельником в 2018 году бизнесмен зарезал, защищая себя и свою семью.