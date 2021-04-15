В Татарстане проснулись клещи, пострадали двое детей

В этом году клещи проснулись позже, чем в предыдущие годы.

Сезон клещей в Татарстане официально стартовал. Так, первый случай пробуждений паразитов зарегистрирован в Набережных Челнах.

12 апреля в травматологическом пункте КДМЦ зафиксировано обращение после укуса клеща, который со слов обратившихся произошел в черте татарстанского автограда. Опасный кровопиец впился в голову девочки.

Однако как выяснилось, этот случай не первый в этом сезоне. До него, а именно 31 марта, предшествовало обращение ребенка, который вернулся домой с отдыха из Сочи. Опасные «гости» были обнаружены на шее ребенка и голеностопе.

- В этом году в Набережных Челнах опасные кровопийцы проснулись немного позже, по сравнению с 2019-2020 годами. Напомним, в прошлом году первое обращение выпало на 3 апреля, а в 2019 году на 8 апреля, - сообщили в пресс-службе КДМЦ.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА

Напоминаем, что с прошлого года введены изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Татарстана. Согласно которой, в посещение травматологического пункта не входит проведение иммуноглобулинопрофилактики и обследование клеща.

Врачами осуществляется извлечение клеща, его упаковка и обработка места укуса. Транпортировка в лабораторию извлеченного клеща, а также оплата расходов на исследование осуществляется при желании пациента и за собственный счет.

Иммуноглобулинопрофилактика и химиопрофилактика производится в поликлинике по месту прикрепления пострадавшего. При наличии отрицательного результата исследования, иммуноглобулинопрофилактика против клещевого энцефалита не проводится.

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ

По словам заведующего травматологическим пунктом КДМЦ Малхаза Коринтели, примерно в 10% случаев клещи оказываются переносчиками энцефалита и боррелиоза. Это опасные заболевания, которые приводят к поражениям суставов, сердца и нервной системы. Все это может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Впереди нас ждут теплые весенние дни, поэтому врачи-травматологи КДМЦ советуют выезжая на природу быть внимательными и соблюдать простые правила безопасности:

- Одежда любителей прогулок на природе должна предохранять от заползания клещей. Воротник и манжеты рубашки, куртки должны быть застегнуты. Рубашка – заправлена в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Обязательны головные уборы.

- Для защиты от клещей необходимо использовать отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

- Каждый человек, находясь на природе в сезон активности клещей, должен периодически осматривать свою одежду и тело.