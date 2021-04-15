В Казани футбольные ворота упали на девочку

По факту падения ворот возбуждено уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Больницей закончилась 14 апреля игра на площадке для 10-летней школьницы из Советского района столицы республики. На голову девочки упали футбольные ворота. Взрослые, ставшие очевидцами происшествия, вызвали скорую. Малышку госпитализировали в ДРКБ с травмой головы.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Изучаются все обстоятельства происшествия.

К проверке подключились и сотрудники прокуратуры Татарстана. Они изучают собственника игровой площадки и футбольных ворот, упавших на ребенка.

- Будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации и предоставлении спортивно-физкультурных услуг, - уточнили в прокуратуре республики.