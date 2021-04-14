Более 21 градуса тепла. 14 апреля 2021 года Казань побила рекорд по температуре

В последующие за потеплением дни ожидается похолодание. Фото: Евгения ГУСЕВА

14 апреля 2021 года в Казани на метеостанции КФУ зафиксировали новый температурный рекорд - +21,2 градуса. Последнее абсолютное значение составляло +20,9 и это было 14 апреля 1995 года. Сообщает профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

- Завтра ожидается на один-два градуса меньше. Затем начнется существенное понижение температуры, и мы постепенно придем к климатической норме. Среднесуточная температура для этого времени года составляет 5-6 градусов. Сейчас она примерно на 8-9 градусов выше нормы. Это большая температурная аномалия, – цитирует ученого пресс-служба вуза.

По словам Переведнецева, в Татарстане сейчас формируются условия для прихода воздуха из Арктики. В пятницу, 16 апреля, ожидается прохождение холодного фронта, а за ним в республику арктический воздух. Температура воздуха снизится и достигнет климатической нормы. Но по-прежнему будет высокое атмосферное давление.