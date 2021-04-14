В Альметьевске из-за загоревшейся микроволновки пришлось спасать двух женщин

Специалисты устанавливают причину возгорания.
Фото: МЧС Татарстана
Сегодня, 14 апреля, в 10.10 в экстренные службы Альметьевска поступило сообщение о том, что пятиэтажке по адресу: улица Шевченко, 78, произошел пожар.
Как было установлено, на втором этаже в квартире на кухне загорелась микроволновка. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли двух женщин с верхних этажей при помощи специальной маски, подключенной к баллону со сжатым воздухом. При этом одна из них не может самостоятельно передвигаться.
Пожар ликвидирован предварительно на площади пять квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.
Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.