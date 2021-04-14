В Марий Эл пенсионер выпал из окна, когда жена ушла по делам

С места происшествия фото СУ СКР Марий Эл Фото: Из материалов пресс-службы

Трагическое происшествие произошло днем 13 апреля в одном из поселков Медведевского района республики. На глазах прохожих с третьего этажа жилого дома выпал 68-летний мужчина.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

К этому времени удалось установить, что погибший проживал с супругой. В последние дни у него появилось суицидальное настроение. Но от рокового шага его удерживала супруга. В тот день он воспользовался тем, что женщина ушла по делам.