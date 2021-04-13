С 15 апреля в Татарстане электрички переходят на летнее расписание

В связи с этим также продлят и ряд маршрутов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Так, по информации регионального Минтранса, в связи переходом на летнее расписание и возросшим пассажиропотоком в Татарстане назначаются следующие пригородные поезда:

- с 16 апреля по 10 октября поезд № 6383 Казань – Йошкар-Ола отправлением в 14.20, прибытием в 17.45 по пятницам, субботам и воскресеньям;

- с 16 апреля по 10 октября поезд № 6453 Йошкар-Ола – Яранск отправлением в 18.11, прибытием в 20.45 по пятницам, субботам и воскресеньям;

- с 17 апреля по 11 октября поезд № 6452 Яранск – Йошкар-Ола отправлением в 3.50, прибытием в 6.35 по субботам, воскресеньям и понедельникам;

- с 17 апреля по 11 октября поезд № 6382 Йошкар-Ола – Казань отправлением в 7.46, прибытием в 11.05 по субботам, воскресеньям и понедельникам;

- с 15 апреля по 30 июня поезд № 6502 Канаш – Чебоксары отправлением 3.51, прибытием в 6.15 ежедневно;

- с 15 апреля по 30 июня поезд № 6505 Чебоксары – Канаш отправлением в 18.40, прибытием в 21.07 ежедневно;

- с 30 апреля по 30 сентября поезд № 6001 Казань – Свияжск отправлением в 8.10, прибытием в 9.23 с понедельника по пятницу;

- с 1 мая по 26 сентября поезд № 6001 Казань – Тюрлема отправлением в 8.10, прибытием в 9.50 по субботам и воскресеньям;

- с 30 апреля по 30 сентября поезд № 6476 Свияжск – Арск отправлением в 11.02, прибытием в 13.33 с понедельника по пятницу;

- 1 мая по 26 сентября поезд № 6476 Тюрлема – Арск отправлением в 10.36, прибытием в 13.33 по субботам и воскресеньям;

- с 30 апреля по 30 сентября поезд № 6437 Арск – Казань отправлением в 16.18, прибытием в 18.05 ежедневно;

- с 30 апреля по 30 сентября поезд № 6432 Казань – Арск отправлением в 11.04, прибытием в 12.56 ежедневно.

Также с 30 апреля меняется и расписание пригородного поезда № 6427 Сосновка – Казань. Электричка будет отправляться в 13:45, а прибывать в 17:25.

Кроме того, продлевается маршрут ряда пригородных поездов:

- с 15 апреля по 15 октября поезд № 6479 Бирюли – Краснозаринск будет следовать до станции Волжск отправлением в 18.09, прибытием в 20.22;

- с 30 апреля по 30 сентября поезд № 6420 Казань – Кукмор будет следовать до станции Вятские Поляны отправлением в 6.00, прибытием в 9.10;

- с 30 апреля по 30 сентября поезд № 6425 сообщением Кукмор – Казань будет следовать от станции Вятские Поляны отправлением в 11.53, прибытием в 15.20.