Жительницу Набережных Челнов хотели убить после знакомства с ней в интернете

Утверждается, что злоумышленник проник в квартиру потерпевшей, взял с кухни нож и напал на нее. Фото: Александр ЧЕРНОВ

Вечером 11 апреля в больницу Набережных Челнов с ножевыми ранениями доставили 26-летнюю горожанку. Из-за характера полученных женщиной травм по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», сообщает следственный комитет Татарстана.

- По подозрению в совершении этого преступления был задержан 26-летний житель Мензелинского района, - также отметили в ведомстве. - В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу

На данный момент следствием установлено, что до произошедшего потерпевшая и подозреваемый познакомились в интернете. В ходе переписки они решили встретиться. Мужчина в итоге под надуманным предлогом смог проникнуть в квартиру новой знакомой. Там он взял на кухне нож и ударил им хозяйку два раза – в грудь и живот.

После этого злоумышленник ушел из квартиры и сам вызвал потерпевшей «скорую».