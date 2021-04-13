В Чувашии в канализационном коллекторе нашли тело младенца

В произошедшем сейчас разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшную находку сделали сотрудники коммунальной службы, когда утром 12 апреля в канализационном колодце села Комсомольское одноименного района республики обнаружили останки младенца. По факту обнаружения тела маленькой девочки СУ СКР Чувашии проводит доследственную проверку.

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что возраст плода составляет 24-25 недель, он был нежизнеспособный.

- В настоящее время подробно выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена и проводится судебная медицинская экспертиза, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - По результатам проведенной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.