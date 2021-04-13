В Татарстане соседка облила мать и ее детей уксусной кислотой

Больше всех пострадала именно мать. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Елабуге произошло ЧП - "скорую" вызывали в многоэтажку к семье, члены которой оказались облиты уксусной кислотой. Сильнее всех пострадала мать - жидкость попала ей в лицо, а дети, встревоженные ее криком, сумели увернуться.

Вскоре на место происшествия прибыли и сотрудники полиции. Пострадавшая рассказала, что днем гуляла с детьми, а соседка начала высказывать претензии по поводу шума от малышей - они громко кричали и смеялись. Когда семья пошла домой, то в тамбуре ее уже поджидала та самая соседка с бутылочкой.

Сама пенсионерка дверь в итоге никому не открыла, но местные жители рассказали, что эта соседка уже не раз ругалась по поводу шума от детей и даже нападала на бездомных животных.