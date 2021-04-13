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Происшествия13 апреля 2021 15:26

В Казани в ДТП с четырьмя легковушками пострадали четыре человека

По предварительным данным, виновник аварии сел за руль пьяным
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места аварии на "скорой" в больницу увезли двоих пострадавших.

С места аварии на "скорой" в больницу увезли двоих пострадавших.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДТП с пострадавшими в Казани произошло 12 апреля в 16.10 на улице Гвардейской в Советском районе. По предварительным данным, 28-летний водитель иномарки «Киа Серато», у которого позже выявили все признаки алкогольного опьянения - характерный запах, шатающийся вид, спровоцировал аварию с несколькими автомобилями. Он превысил скорость и боком врезался в легковушку «Тойота Королла», затем столкнулся с «Дэу Матиз», которыю отбросило на автомобиль «Мазда СХ-5».

- В результате аварии пострадали четыре человека: 26-летняя женщина-водитель«Дэу Матиз» и ее 21-летняя пассажирка получили сочетанные травмы и были госпитализированы, годовалая пассажирка этого же автомобиля получила травму головы, 28-летняя женщина-водитель автомобиля «Мазда СХ-5» получила ушиб головы, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ДТП