Сергей Рыжиков с борта МКС поздравил татарстанский детсад с Днем космонавтики 2021

Сергей Рыжиков сейчас находится на орбите Земли. Фото: скриншот с видео

Поздравление для детсада №66 в Нижнекамске от уроженца Татарстана, космонавта Сергея Рыжикова в своем инстаграме мэр города Айдар Метшин.

Рыжиков для этого специально записал видео в российском сегменте МКС. Он отметил проект дошкольного учреждения «Удивительный космос». Это целый ряд образовательных мероприятий, который в течение целого месяца помогал ребятам узнавать, что такое космос и о полетах в нем.

В самом детсаду были очень рады, что их проект отметил космонавт Сергей Рыжиков. Там назвали его поздравление сюрпризом и невероятным подарком ко Дню космонавтики 2021.