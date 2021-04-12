Казанские дворы отремонтируют за 2,3 миллиарда рублей

Во время "Делового понедельника" председатель Комитета внешнего благоустройства столицы Татарстана Игорь Куляжев сообщил, что из бюджета Татарстана выделено только на благоустройство столичных дворов 2,3 миллиарда рублей в рамках президентской программы "Наш двор". Из них два миллиарда рублей потратят на асфальто-бетонные работы и по 165 миллионов рублей — на уличное освещение.

Игорь Куляжев рассказал, что в 2021 году будет учтен предыдущий опыт работы, был упрощен регламент по работе с жителями и усовершенствовали порядок подготовки проектной документации. Всего планируется благоустроить 408 дворовых территории площадью асфальтового покрытия более 520 тысяч квадратных метров.

Уже проводятся обсуждения с жителями проектов благоустройства дворов, по результатам которых составляются протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов. Все работы начнутся, как только будут благоприятные погодные условия.