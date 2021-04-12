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Общество12 апреля 2021 9:36

Казанские дворы отремонтируют за 2,3 миллиарда рублей

Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства столицы Татарстана Игорь Куляжев
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Во время "Делового понедельника" председатель Комитета внешнего благоустройства столицы Татарстана Игорь Куляжев сообщил, что из бюджета Татарстана выделено только на благоустройство столичных дворов 2,3 миллиарда рублей в рамках президентской программы "Наш двор". Из них два миллиарда рублей потратят на асфальто-бетонные работы и по 165 миллионов рублей — на уличное освещение.

Игорь Куляжев рассказал, что в 2021 году будет учтен предыдущий опыт работы, был упрощен регламент по работе с жителями и усовершенствовали порядок подготовки проектной документации. Всего планируется благоустроить 408 дворовых территории площадью асфальтового покрытия более 520 тысяч квадратных метров.

Уже проводятся обсуждения с жителями проектов благоустройства дворов, по результатам которых составляются протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов. Все работы начнутся, как только будут благоприятные погодные условия.