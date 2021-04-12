В Казани балконная рама рухнула с девятого этажа на припаркованный "Мерседес"

Рама углом попала прямо в лобовое стекло иномарки. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Советском районе столицы Татарстана на глазах очевидцев произошло ЧП, во время которого по счастливой случайности никто не пострадал. В одной из квартир на девятом этаже мужчины демонтировали балконные рамы. Но не сумели удержать, и тяжелая конструкция рухнула вниз.

Рама одним углом упала на припаркованный во дворе "Мерседес". Иномарке был причинен значительный ущерб - разбилось лобовое стекло, возникли повреждения крыши и капота.

По счастливой случайности, люди не пострадали - разлетевшиеся осколки никого не зацепили.