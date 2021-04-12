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Происшествия12 апреля 2021 11:18

В Казани балконная рама рухнула с девятого этажа на припаркованный "Мерседес"

Иномарка получила значительные повреждения, никто не пострадал
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Рама углом попала прямо в лобовое стекло иномарки.

Рама углом попала прямо в лобовое стекло иномарки.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Советском районе столицы Татарстана на глазах очевидцев произошло ЧП, во время которого по счастливой случайности никто не пострадал. В одной из квартир на девятом этаже мужчины демонтировали балконные рамы. Но не сумели удержать, и тяжелая конструкция рухнула вниз.

Рама одним углом упала на припаркованный во дворе "Мерседес". Иномарке был причинен значительный ущерб - разбилось лобовое стекло, возникли повреждения крыши и капота.

По счастливой случайности, люди не пострадали - разлетевшиеся осколки никого не зацепили.

ЧППроисшествия в Татарстане