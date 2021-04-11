В Чувашии за неделю колбаса подешевела на 14,5 рублей

Рост же цен на другие продукты в Чувашии специалисты связывают с их повышением у оптовых поставщиков и производителей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты Росстата изучили в Чувашии динамику цен на продукты. Для этого были взяты данные за 29 марта и 5 апреля 2021 года.

Так, оказалось, что за отчетную неделю в республике на 4% подешевела полукопченая и варено-копченая колбаса – на 14,5 рублей. Упали на 2% и цены на жирный творог и сливочное масло – на 4,6 и 11,2 рубля соответственно, а также на свежие помидоры – на 5,3 рубля.

При этом за это же время в Чувашии подорожали: морковь (на 2,8 рубля), свежие огурцы (на 7,7 рубля), картофель (на 0,8 рубля) и куриные яйца (на 3,6 рубля).

Рост цен на продукты в Чувашии специалисты связывают с их повышением у оптовых поставщиков и производителей.