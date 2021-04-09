День Победы 2021 в Татарстане: Ветераны войны получат единовременные выплаты

Фото: мэрия Казани.

В преддверии 76-летия победы в Великой Отечественной войне татарстанские ветераны получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в событиях 1941-1945 годов, начали получать единовременные выплаты в апреле вместе с другими пенсионными и социальными выплатами.

- В Республике Татарстан ежегодную выплату ко Дню Победы получат 749 ветеранов. Из них 167 – инвалиды Великой Отечественной войны и 582 – участники Великой Отечественной войны. Выплата производится без заявления на основании данных, имеющихся в распоряжении территориальных органов ПФР, – отметил управляющий Отделением Пенсионного фонда по РТ Эдуард Вафин.