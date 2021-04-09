Говорить о сроках строительства рано, но дело с точки сдвинулось: В казанском поселке Привольный появится школа на 1224 места

Фото: мэрия Казани.

Городские власти совместно с Министерством образования и науки РТ приступили к формированию технического задания на проектирование школы в поселке Привольный. Решается вопрос и с запуском автобусного маршрута для учащихся. Об этом сегодня на встрече с жителями поселков Привольный и Вишневка сообщил глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

Место для общеобразовательного учреждения на 1224 места было определено ранее – школу будут строить на улице Фиалковая. Роман Фатхутдинов рассказал, что вскоре начнется формирование плана школы. Составить окончательный вариант документа и направить его в соответствующие органы на согласование специалисты намерены в течение 1-2 недель.

Говорить о сроках возведения школы пока рано. Их начнут определять после выхода проекта. Кроме того, для строительства школы необходимо провести подготовительные работы. Сложность заключается в проведении сетей водоснабжения и канализации.

- Стоит вопрос по сетям, в Алтане канализационная насосная станция требует небольшой реконструкции. На эти работы необходимо порядка 100 млн рублей. Шаг за шагом мы к этому идем. Весь объем финансирования просчитан, отправлен в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Сейчас ждем решения. Все упирается в деньги, но понимание, что это необходимо, есть, – добавил Фатхутдинов.

Как отметил глава администрации Советского района, уже известно количество детей, проживающих в поселках Вишневка и Привольный, – 2138. Половине из них – от 7 до 18 лет. Также жители рассказали, что большинство их детей учатся в школах №24, №42, №69, №156, №173, гимназиях №6, №18, №49 и лицеях №83 и №183. Сейчас Минобрнауки РТ формирует заявку на закупку школьных автобусов. По словам Романа Фатхутдинова, перевозка детей до мест обучения будет временной мерой.

Запустить школьные автобусы можно будет, как только в эксплуатацию введут мост через реку Ноксу. Сейчас он функционирует в тестовом режиме.

- Для завершения всех работ необходимо уложить верхний слой асфальта и проложить до конца тротуары. В программу капитальных вложений в этом году мы все это внесли. Также обустроим разворотную площадку по требованию ГИБДД, добавим освещение, и автобус здесь появится, – заверил Фатхутдинов.

Напомним, ранее о том, что в ближайшее время власти города обратятся к руководству республики за финансированием проектирования школы на 1224 места в казанском поселке Привольный, на встрече с жителями сообщил руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров. Подобные встречи будут проводиться регулярно – раз в 2 недели. Они позволяют администрации района поддерживать обратную связь с населением и информировать горожан о решении тех или иных вопросов.