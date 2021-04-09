Казанские школьники сдали на переработку 1,5 тонны вторсырья

Фото: мэрия Казани.

С начала учебного года казанские школьники сдали на переработку 1,5 тонны алюминиевых банок и ПЭТ бутылок. Лидером среди школ, где установлены фандоматы, стала средняя общеобразовательная №167 Советского района.

Ее учащиеся сдали более 263 килограмма пластиковых бутылок и 21 килограмм алюминиевых банок. В число лидеров вошла также многопрофильная школа №181 Советского района, где было собрано 179,5 килограмм ПЭТ бутылок и 15,5 килограмм алюминия. Завершает тройку лицей №35 Приволжского района. Его учащиеся сдали 175,5 килограмм ПЭТ бутылок и 7 килограмм банок из алюминия.

Напомним, региональный оператор УК «ПЖКХ» принимает заявки и вывозит вторсырье на сортировочный комплекс, где отходы готовят к дальнейшей переработке. В 2020 году в 20 школах Казани за 12 месяцев ученики собрали более 200 тысяч пластиковых бутылок и 25 тысяч алюминиевых банок. Победители получили ценные призы и подарки.