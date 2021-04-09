В Ульяновской области во время обгона иномарка вылетела в кювет, водитель госпитализирована

С места происшествия Фото: УМВД по Ульяновской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки "Ниссан Ноут" произошло вчера, 8 апреля, в 7.50 на 3-м километре автодороги "Барыш-Приозерный" в Барышском районе области. По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель во время обгона превысила скорость, не справилась с управлением и вылетела во встречный кювет. Там ее иномарка опрокинулась.

Вызволяли пострадавшую очевидцы аварии, они и вызвали на место происшествия медиков и сотрудников Госавтоинспекции Ульяновской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции области.