СУ СКР Татарстана: отец пытался насмерть зарубить топором своего 14-летнего сына

О преступлении стало известно после развода родителей мальчика. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По версии следствия, в Нижнекамске отец пытался насмерть зарубить топором своего 14-летнего сына. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сообщили в СУ СКР Татарстана.

- Причастность к совершению преступления подозреваемый признал частично, пояснив, что совершать убийство не хотел. В настоящее время он задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу, - отметили в ведомстве.

Преступление было совершено еще в ноябре 2020 года. Стало о нем известно лишь после развода супругов, когда мать ребенка перестала опасаться за его жизнь.

Так, по версии следствия, 24 ноября 2020 года в квартире по проспекту Химиков на фоне внезапно возникшей личной неприязни к своему 14-летнему сыну мужчина нанес ему несколько ударов обухом топора, а также не менее одного удара рубящей частью по руке. Мальчику удалось вырваться и выбежать в подъезд.