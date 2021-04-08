Цифровая маркировка позволяет создать цифровые двойники отраслей

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Внедрение в России, странах ЕАЭС и Узбекистане национальных систем маркировки товаров позволяет властям создавать цифровые двойники отраслей для контроля рынков и принципов ценообразования. Об этом председатель Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин заявил на сессии «Цифровая маркировка: Узбекистан, Россия. Трансфер технологий, интеграция, создание экономики доверия» в рамках выставки «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане».

- Есть еще один эффект для государства — создание цифровых двойников отраслей. Это дает понимание, сколько производителей, сколько импортеров, как двигаются товары, как создается стоимость. Для государства владение всей этой информацией предоставляет возможность перейти к развитию принципиально новых инструментов и методов для ведения контрольной работы, - сказал Михаил Дубин.

В настоящий момент в Узбекистане уже запущена обязательная маркировка пива, алкогольной и табачной продукции. В пилотном режиме действует маркировка лекарств и медицинских изделий, бытовой техники, воды и безалкогольных напитков.

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане» проходит в Ташкенте с 5 по 7 апреля 2021 года. Организаторы – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан