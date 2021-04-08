В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 433

В Татарстане подтверждены еще пять смертей от короанвируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане подтверждены еще пять смертей от короанвируса, сообщает Минздрав республики.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали 89-ти и 65-ти летние женщины, а также 69-ти, 64-х и 58-ми летние мужчины. Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 433.

Напомним, за минувшие сутки в республике выявили 33 новых случая заражения инфекцией. В 16 из них людям понадобилась госпитализация, остальные же – 17 человек, лечатся на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 19 698 случаев коронавируса. В 16 786 из них люди смогли победить болезнь.