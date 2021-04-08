В Татарстане из-за гибели на пожаре супругов-пенсионеров возбудили уголовное дело

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

По факту гибели на пожаре супругов-пенсионеров в Спасском районе возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Назначены необходимые экспертизы, - также отметили в ведомстве.

Сам пожар произошел в ночь на 8 апреля в доме №6 на улице Обратная деревни Кожаевка. Соседи слишком поздно заметили огонь. К прибытию пожарных дом уже вовсю полыхал. Уже при разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела хозяев - 75-летнего мужчины и его 73-летней супруги.

Предположительно пожар мог возникнуть из-за неосторожности с огнем или при курении, а также из-за неисправности печи и дымохода. В любом случае по факту этого происшествия проводится прокурорская проверка на предмет соблюдения противопожарных требований.