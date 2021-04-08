"Есть предложения в устной форме": Деспотович летом может покинуть "Рубин"

На счету Деспотовича 11 голов в нынешнем сезоне. Фото: ФК "Рубин".

Лидер и лучший бомбардир "Рубина" в нынешнем сезоне Джордже Деспотович может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом рассказал агент Юрий Горбенко, который представляет интересы форварда. По его словам, к Деспотовичу есть интерес, но поспешных решений никто делать не будет.

- Джордже входит в пятерку лучших бомбардиров РПЛ. Если поступит хорошее предложение, которое устроит "Рубин", то все возможно. Есть ли интерес других клубов? Пока только разговоры, есть предложения в устной форме. Сейчас мы решаем и разговариваем. Дождемся конца чемпионата и сядем за стол переговоров. Тем не менее, Джордже здесь все устраивает, - цитирует Горбенко "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Деспотович перешел в "Рубин" летом 2020 года. В 19 сыгранных матчах он забил 11 голов. Сейчас футболист занимает пятое место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только игрокам "Зенита" Азмуну и Дзюбе, а также спартаковцам Соболеву и Ларссону.