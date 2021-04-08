В Новошешминском районе Татарстана из-за паводка подтопило один мост

Фото: МЧС Татарстана

Из-за повышения уровня воды в реке Шешма во время весеннего паводка подтопило автомобильный мост около села Слобода Архангельская Новошешминского района. Сообщили в МЧС Татарстана.

- Уровень воды в реке составляет 205 сантиметров (уровень подтопления моста 200 сантиметров). Высота перелива над дорожным полотном моста составляет пять сантиметров, - уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Теперь до села Слобода Архангельская придется добираться объездными путями - через село Тубылгы Тау, расстояние составляет 31 километр.

В Слободе Архангельской имеются свои фельдшерский пункт и магазины. Если вода не спадет и продукты закончатся, то предусмотрен их подвоз автомобильными лавками от местного РАЙПО.