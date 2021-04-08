Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл Российский венчурный форум – 2021, работа которого проходит в выставочном центре «Казань Экспо». Сообщает пресс-служба главы республики.

- Уверен, что венчурный бизнес в Российской Федерации будет развиваться, - сказал в этот четверг, 8 апреля, на открытии форума Рустам Минниханов.

В этом году Российский венчурный форум состоит из конгрессного и экспозиционного блоков. Последний представлен выставкой инновационных компаний. Они являются участниками программы акселерации. Лучшие их проекты боятся за получение инвестиций до 10 миллионов рублей. Эти деньги предназначены для расширения бизнеса. Также компании-участницы имеют возможность получить экспертизу, а также финансовые вливания в международных инновационных центрах Ирландии, Кремниевой Долины (США) и Японии.