В Татарстане за сутки зарегистрировали 33 новых случая коронавируса

Всего в Татарстане, по состоянию на 8 апреля, зарегистрировали 19 698 случаев заражения коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировали 33 новых случая коронавируса. Сообщает об этом 8 апреля Минздрав Татарстана.

- Все случаи контактные. 16 человек госпитализировано, 17 получают лечение на дому, - гласит сообщение от ведомства.

В этот раз большая часть инфицированных была выявлена в Казани (10 человек) и Набережных Челнах (11 человек). Всего же в Татарстане, по состоянию на 8 апреля, зарегистрировали 19 698 случаев заражения коронавирусом. В 16 786 из них, в том числе в 73 за минувшие сутки, люди смогли победить болезнь, а 428 скончались.