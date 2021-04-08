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Происшествия8 апреля 2021 12:01

В Татарстане под суд отдали экс-чиновника, из-за которого бюджет потерял 91,6 миллиона рублей

Мужчина уже полностью признал свою вину
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По версии следствия, мужчина незаконно списал с баланса муниципальное имущество, которое в последствии разворовали.

По версии следствия, мужчина незаконно списал с баланса муниципальное имущество, которое в последствии разворовали.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завершено расследование уголовного дела 43-летнего экс-председателя Палаты имущественных и земельных отношений Муслюмовского района. Материалы уже переданы в суд. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий, - отметили в ведомстве. – Свою вину он признал полностью.

Так, по версии следствия, занимая указанную должность, обвиняемый с мая по август 2019 года, незаконно списал с муниципального баланса района имущества более чем на 88 миллиона рублей. Оно поступило в качестве добровольного пожертвования от АО «Татагролизинг».

Утверждается, что именно благодаря таким действиям чиновника это имущество, а также сельхозтехника стоимостью 3,6 миллиона рублей, было разворовано пока неустановленными лицами.

Криминал