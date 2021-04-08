В Казани за ночь дорожники асфальтируют от 20 до 100 ям

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С 20 марта в Казани полным ходом идет ямочный ремонт дорог. Его главная задача - привести проезжую часть в такое состояние, чтобы происходило меньше аварий. Так ремонт уже выполнен на 50 участках на площади 7,2 тысячи квадратных метров. В частности, речь идет о улицах: Центральная (поселок Салмачи), Большая Красная, Рихарда Зорге, Подлужная, Челюскина, Беломорская, Гладилова, Ленинградская, Тихомирнова, Копылова, а также об Аракчинском шоссе и мосте Миллениум. Сообщает мэрия Казани.

- Ремонт ведется с использованием литого асфальта, который можно применять только при низких температурах. Ремонту подлежат ямы площадью до 5 квадратных метров. Ремонт с использованием плотного горячего асфальтобетона начнется, когда температура воздуха превысит 10 градусов тепла, - пояснил председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

Работы дорожники ведут в темное время суток, когда на улицах города автомобильный трафик сходит на нет. За ночь им удается залатать от 20 до 100 ям.

Отметим, что на этот ремонт город предусмотрел 93 миллиона рублей. Примерная площадь, на которой пройдут работы, составляет 45 тысяч квадратных метров.