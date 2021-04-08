Завершили поиски семилетнего мальчика, который пропал на реке Юрашка в Татарстане

Спасатели прочесывали реку на лодке. Фото: МЧС Татарстана

Ребенок упал в воду на реке Юрашка в Елабужском районе – такое сообщение поступило вечером 7 апреля в экстренные службы Татарстана. Семилетнего мальчика начали искать сотрудники зонального поисково-спасательного отряда №5, пожарные и 50 волонтеров.

Уже открывшуюся ото льда реку прочесывали на лодке. Искали всю ночь. Поиски завершили только рано утром – в 6.50 8 апреля. Тело погибшего ребенка нашли в полутора километрах ниже по течению от предполагаемого места падения в воду у села Старый Юраш.

- Его передали сотрудникам правоохранительных органов. К поискам привлекались 61 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС - 10 человек и три единицы техники, - сообщили в МЧС Татарстана.