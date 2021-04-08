В Советском районе Казани на ночь без воды оставят десятки домов и одну гостиницу

Воду отключат с 18.00 9 апреля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ряде домов Советского района Казани на ночь отключат воду из-за плановых ремонтных работ на коммунальных сетях.

Так, краны пересохнут с 18.00 9 апреля до 6.00 10 апреля по следующим адресам: ул.Журналистов, 27, 29, 29а (гостиница «Вояж»), 46а, в том числе корп. 1-3, 48 корп. 1-3, 48а, 50а, в том числе корп. 1, 50/3 корп. 17, 52, 52а, 52/1, 54, 54 а, л, в том числе корп. 1, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 56 корп. 1; Сибирский тракт, 34 (все корпуса), 34 стр. 1, 2, 12, 12/1, 34 лит. К, 34 лит. Л, 34 а, б, в, д, з, 34/1, 34/10, 34/12, 34 д корп. 1, 36, 36 г, д, е, ж, 36 г корп. 1 и 4, 40 (НИИ Турбокомпрессор), 40а; ул.Халитова, 1, 1/1, 2, 2 корп. 1-4, 2а, 4, 4 корп. 1-4, 4а.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60. Сообщают в МУП «Водоканал».