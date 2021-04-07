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Коронавирус Covid-197 апреля 2021 19:24

В Марий Эл число смертей от COVID-19 возросло до 215

Также в республике за сутки выявили 19 новых случаев коронавируса
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В республике выздоровели 72% от всех заразившихся коронавирусом.

В республике выздоровели 72% от всех заразившихся коронавирусом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту среду, 7 апреля, в федеральном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 подтвердили еще одну смерть от инфекции в Марий Эл. Таким образом, число летальных исходов коронавируса там возросло до 215. Также в регионе за минувшие сутки выявили 19 новых случаев заражения. Всего в Марий Эл больных COVID-19 было зафиксировано 12 681 человек.

Так, по данным регионального Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости коронавирусом в республике составляет 0,15%, а коэффициент распространения – 0,93. При этом уже выздоровели 72% от всех заразившихся. Под медицинским наблюдением в настоящее время находится 855 человек, которые контактировали с инфицированными.