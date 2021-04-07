Зам премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что она переболела коронавирусом

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Лейла Фазлеева сообщила, что она уже переболела коронавирусом. Сделала это высокопоставленная чиновница во время прямого эфира в Инстаграме, посвященного вопросам реабилитации после COVID-19.

- Скажу, по своим собственным ощущениям, восстановление после перенесенной коронавирусной инфекции для меня было достаточно сложным процессом, длительным, - сказала зам премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Правда, при этом она не сообщила о том, когда именно она переболела COVID-19.

В свою очередь, так же принимавшая участие в прямом эфире, научный руководитель центра реабилитации Госпиталя для ветеранов войн в Казани Резеда Бодрова рассказала, что люди после коронавируса средней тяжести жалуются на общую слабость, переутомление, нарушение сна, аппетита и памяти.

Им необходимо пройти от одного до двух курсов медицинской реабилитации с участием психолога. Ее можно получить на базе государственных поликлиник в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.

Тем же, кто перенес коронавирус в легкой форме и чувствует теперь общую слабость, а также снижение тонуса, Бодрова советует восстанавливаться в домашних условиях. Для этого они должны выбрать правильный режим дня, питания и физнагрузок.