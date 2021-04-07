Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 апреля 2021 18:09

В Казани угарным газом отравились пять человек

Среди пострадавших двое детей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий
Мать с детьми увезли в ДРКБ, а взрослых в Горбольницу №7.

Мать с детьми увезли в ДРКБ, а взрослых в Горбольницу №7.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Пять человек отравились угарным газом в Казани, среди пострадавших двое детей. Произошло это днем в среду, 7 апреля, в частном доме на улице Батырлык в поселке Вознесенское, сообщает МЧС Татарстана.

- Установлено, что с диагнозом: «отравление угарным газом в состоянии средней степени тяжести» госпитализированы 23-летний мужчина, 55-ти и 23-х летние женщины, а также годовалый мальчик и трехлетняя девочка, - уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Двух пострадавших доставили в Горбольницу №7, еще троих увезли в ДРКБ. Причина происшествия устанавливается.

ЧППроисшествия в Татарстане