В Набережных Челнах полицейские пресекли подпольное производство «незамерзайки» и изъяли более 7,6 тонны спиртосодержащей продукции

Фото: МВД Татарстана

Трое жителей Набережных Челнов организовали у себя в городе цех по производству «незамерзайки» из опасного для человека метилового спирта, сообщили в МВД Татарстана.

- Оперативники получили информацию, что мужчины организовали незаконный канал поставки и сбыта на территорию республики этилового и метилового спирта в особо крупном размере. Спиртосодержащая продукция, в том числе использовалась и для изготовления стеклоомывающей жидкости, - сообщили в МВД Татарстана.

Торговали дельцы без каких-либо документов и крупными партиями. Всех троих подозреваемых задержали. В ходе осмотра их цеха было обнаружено и изъято 1 925 литров «незамерзайки», а также 4 400 литров спиртосодержащей жидкости.

Кроме того, в одном из хозяйственных магазинов Набережных Челнов полицейские повели контрольную закупку. Правоохранители полагают, что его поставщиками были организаторы того самого цеха.

Из торгового павильона в итоге было изъято 880 литров подозрительной «незамерзайки», 72 литра спиртосодержащей жидкости и 370 литров этилового спирта. Пока все это отправили на экспертизу. Таким обоазом, из незаконного оборота было изъято 7,6 тонны перечисленной продукции.