В Чувашии из-за весеннего паводка пенсию выдадут досрочно

На это было выделено 1,6 миллиона рублей. Фото: Рамиль ГАЛИ

Жители Чувашии получат пенсию раньше положенного. Причина в весеннем паводке. Досрочно деньги будут направлены лишь в те населенные пункты, которые находятся под угрозой затопления. Сообщает региональное отделение ПФР. https://pfr.gov.ru/branches/chuvashia/

- Досрочно пенсию на общую сумму 1,6 миллиона рублей получат 98 человек, - сообщили в пресс-службе отделения.

Так, деньги уже начали доставлять в поселок Соловьевский, село Сурский Майдан, поселок Борки Алатырского района, квартал «Зеленый» города Алатырь, села Кожевенное и Суреси Порецкого района, деревни Нижний Магарин и Егоркино, поселок Автобус Шумерлинского района, деревню Татарские Тимяши Батыревского района.